Співробітники інтернату торгували ковід-вакциною, призначеною пацієнтам

У Київській області керівництво одного їх психоневрологічних інтернатів підпільно продавало вакцину від коронавірусу, яка була призначена для щеплень пацієнтів установи, повідомляє Страна.ua.

"Поліцейські провели шість санкціонованих обшуків в приміщеннях одного з психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади", - йдеться в повідомленні Національної поліції України в Facebook.

В ході слідства було встановлено, що керівники цих установ продавали стороннім особам за гроші вакцини від коронавірусу, яку виділили для пацієнтів установи в рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення .