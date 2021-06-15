На Закарпатті спробували незаконно вивезти військові товари

Контррозвідники СБУ попередили на Закарпатті спробу незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, повідомляє СБУ.

Серед вилученого: прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для здійснення контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей.

Усе це місцевий житель хотів приховано вивезти до однієї з країн Євросоюзу. При чому намагався зробити це в обхід обов’язкового експортного контролю.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на пункті пропуску.

Слідчими органів безпеки розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття правопорушення проводились спільно із Держмитслужбою за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.