Nissan представила новий Note

Японська компанія Nissan представила нову версію популярної моделі Note. Новинка буде оснащуватися виключно гібридним силовим агрегатом e-Power, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль став черговим кроком на шляху реалізації фірмової стратегії Nissan NEXT, яка передбачає поступовий перехід всієї модельної гами на екологічно чисті силові агрегати та електротягу.

Від родинного Note новинка відрізняється новим дизайном передньої панелі кузова, іншими бамперами та LED-світлотехнікою, а також формою заднього спойлера і задніх ліхтарів, об'єднаних тонкої світлодіодним смужкою. Для новинки пропонується 14 колірних варіантів кузова, включаючи 5 двоколірних, а в стандартну комплектацію входять 17-дюймові диски оригінального дизайну.

Від родинного Note новинка відрізняється новим дизайном передньої панелі кузова, іншими бамперами і LED-світлотехнікою. Джерело: Nissan

Також для Aura підготували нові кольори та варіанти оформлення інтер'єру. Покупцям доступні комбінована тканинна обробка "під твід" зі вставками зі шкірозамінника або високоякісна натуральна шкіра з особливим малюнком. Для оздоблення приладової панелі та центральної консолі використовуються декоративні панелі з дерева, а карти дверей, передній підлокітник та верхня частина торпеди оброблені тканиною.

В "базі" – високоякісна аудіосистема, створена у кооперації з Bose, а за додаткову плату можна замовити її "просунуту" версію Personal Plus з динаміками у передніх підголівниках. Також новинка має поліпшену шумо- та звукоізоляцію за рахунок використання додаткових ізоляційних матеріалів, а також більш товстим стеклам на передніх дверях.

Для Aura підготували нові кольори та варіанти оформлення інтер'єру. Джерело: Nissan

Note Aura буде доступна у переднеприводном варіанті або версії 4WD. В системі e-Power бензиновий 1,2-літровий мотор (82 л.с.) використовується виключно як генератор і не має зв'язку з колесами. Передньопривідна версія має у своєму арсеналі 136-сильний тяговий електромотор, у активі якого 300 Нм крутного моменту. У варіанті 4WD у машини є ще один електродвигун (68 к.с., 100 Нм), який знаходиться позаду та призводить свою пару коліс.

Вартість новинки стартує з позначки 2610300 ієн ($23 705), а продажі почнуться восени.