Польща зазнала масшабної кібератаки: прем'єр скликає закрите засідання парламенту

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає закрите засідання парламенту через велику кібератаку, якої зазнав уряд країни, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив офіційний представник уряду республіки Петро Мюллер з посиланням на місцеве видання Wiadomosci.

За його словами, "безпрецедентна" кібератака була спрямована на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти.

"Прем'єр-міністр попросив спікера Сейму в понеділок увечері скликати закрите засідання, щоб уявити масштаби кібератак, що торкнулися Польщі. Я сподіваюся, що це стане можливим на цьому тижні ... Це великий масштаб, який не обмежується — як би хотіли деякі наші опоненти — однією людиною, а стосується багатьох" , — пояснив Мюллер.

Зазначається, що мова йде про розмову між Матеушем Моравецьким, відповідальним за реалізацію Національної програми вакцинації Міхалом Дворчіком і Ярославом Говіно. Розмова стосується дій, що вживаються в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.