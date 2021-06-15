Естонія з 2035 року припинить фінансувати російськомовні школи

Финансирование русскоязычных школ в Эстонии прекратится с 2035 года, заявила премьер-министр Кая Каллас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, после этого школы с обучением на русском языке не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", - сказала Каллас во вторник на русскоязычном Радио 4.

Каллас отметила, что школьное образование на эстонском языке обеспечивает интеграцию детей и молодежи в эстонскую культуру и систему ценностей, а также дает всем равные возможности участвовать в общественной и трудовой жизни, продолжать обучение на следующей образовательной ступени.

По ее словам, " ни у кого нет намерений каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной ".

"Сейчас министерство образования и науки учитывает все проблемы, чтобы составить план действий. То, что проблемы есть, вполне понятно. Никто не хочет ничего делать силой, проблемы следует учитывать, к тому же никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев. Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления", - сказала Каллас.

В настоящее время в гимназических классах русскоязычных школ Эстонии на государственном языке преподается 60% предметов и 40% на русском.