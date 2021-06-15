Російські супермаркети в Україні: гучний скандал отримав продовження

В Україні вибухнув скандал через відкриття супермаркетів MERE, які належать російському бізнесменові. Секретар РНБО Олексій Данилов стверджує, що відкриття цих супермаркетів неможливе, але в пресі з'являється інформація про магазини в різних містах, повідомляє РБК-Украина.

В українських ЗМІ з'явилася інформація про відкриття супермаркетів MERE в Миколаєві. Про це заявив директор з розвитку мережі Mere Артем Хоменко. Він повідомив, що магазин відкриється в Миколаєві в червні та анонсував відкриття ще десятка магазинів в Україні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що відкриття таких магазинів в Україні неможливе і попередив, що, якщо міська влада дасть дозвіл на роботу таких магазинів, то до них будуть застосовані заходи.

"Як це взагалі можливо, це чисто провокаційні речі. Якщо не дай Боже якась міська влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо... Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи, - ред.), тому що без їх дозволу цього зробити не можна" , - сказав Данилов.

Однак у пресі продовжують з'являтися повідомлення про відкриття супермаркетів і анонсовано вже до кінця 2021 року 40 магазинів у різних містах України.

"З наступного тижня MERE почне відкривати магазини в інших містах України. Всього в планах мережі-відкриття 40 магазинів до кінця року" , - сказано в повідомленні Retailers.

Відомо, що магазин MERE найближчим часом планують відкрити у Чернівцях.

Що відомо про мережу супермаркетів Mere

Кінцевий бенефіціар цієї мережі - російський бізнесмен Сергій Шнайдер. Він засновник російської мережі дискаунтерів "Світлофор". Кілька років тому ця торгова мережа вийшла за межі РФ під іншим брендом – MERE. Ця мережа позиціює себе як магазини без націнки, де вартість товарів на 20% нижче.

Супермаркети Mere є в Німеччині, Румунії та Чехії. Готуються до відкриття супермаркети в Латвії, Литві, Естонії, Польщі та Сербії. Також планується відкриття магазинів в Іспанії, Франції, Греції та Великобританії.

В Україні розвитком мережі займається ТОВ "Альянстрейдсервіс", зареєстроване 18 липня 2019 року. В кінці 2020 року був відкритий один магазин - в Миколаєві, але пропрацював він недовго і закрився. Як пояснював директор магазину - були складнощі з товарами. Саме цей магазин збираються знову відкрити в червні 2021 року.