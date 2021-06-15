В Укргідрометцентрі розповіли, чи загрожує Україні посуха
Погодні умови дуже сприятливі для розвитку ранніх зернових культур, на території України практично немає площ, яким загрожує посуха, повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Якщо не зважати на локальні проблеми на кшталт граду або підтоплень, то ситуація дуже хороша, в землі прекрасний ресурс вологи. Практично немає площ, яким загрожує посуха, що в останнє десятиліття для України незвично", - зазначила метеоролог.
Вона уточнила, що наразі зарано оцінювати вплив погодних умов на врожайність зернових культур, оскільки їхня вегетація лише розпочалася.
За словами Адаменко, в Україні завершується період інтенсивних дощів (особливо сильних на півдні та південному сході країни), і 17-19 червня відбудеться зміна синоптичних процесів до періоду високих температур у денний і нічний час.
Вона уточнила, що в південних областях розпочалося визрівання озимого ячменю, для якого наявна кількість вологи в ґрунті може бути надмірною, але поки що передчасно говорити про суттєвий вплив цього чинника на його врожай. При цьому для розвитку на всій території України ключових експортних культур - кукурудзи та соняшнику - наразі достатньо і вологи, і тепла.
Керівник агрометвідділу назвала низьку температуру повітря основним стримувальним чинником розвитку плодоовочевих культур, відзначивши недостатність даних про їхній стан у держструктури, оскільки вони вирощуються переважно в невеликих приватних господарствах.
"Стримувальним чинником для плодоовочевих культур також є кількість тепла. Зниження температури вночі до 5-7 градусів за Цельсієм, а подекуди - й до 1 градуса за Цельсієм призводило до завмирання ростових процесів і припинення їхньої активної вегетації", - повідомила Адаменко.
За її даними, після завершення періоду інтенсивних дощів цього тижня для плодоовочевої продукції встановиться оптимальний режим розвитку.