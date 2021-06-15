Дощитиме, але досить спекотно: яка погода чекає на Україну в середу

За прогнозами експертів, погода виявиться досить капризною: більшу частину південної, центральної та східної України затягнуть дощові хмари; також місцями мокро буде в північних і західних областях. Що радує, так це відсутність похолодання.

У середу, 16 червня, в західних, південних і південно-східних регіонах протягом дня очікується від 22 до 26 градусів тепла, вночі різниця стане більш відчутною: 10-13 на заході та 15-18 на півдні й південному сході. У Житомирській, Вінницькій, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях у світлий час термометри покажуть +24...+26 за Цельсієм, а в темний - близько 14-16. На півночі та сході країни, а також у решті центральних регіонів днем прогнозують 26-28 з позначкою "плюс" (до 29 в Луганській області), після заходу сонця - не менше як 15-17.

Дощі в тій або іншій кількості можуть пролитися по всій території країни. З найбільшою ймовірністю їх варто чекати в південних, центральних, Харківській і Сумській областях. Найпотужніші зливи - на Одещині, Черкащині, Сумщині. Не виключаються грози. Вітер північно-східний, вночі 5-10 м/с, вдень 7-12 м/с, але може короткочасно досягати 15-20 м/с.

У Вінницькій, всіх центральних, південних і південно-східних областях (за винятком Криму) буде оголошений Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки. Серед причин: гроза, шквальний вітер, град.

Про ризики пожежної небезпеки не повідомляється.

У Києві дощ, може бути гроза. Днем жителі столиці повинні готуватися до 25-27 градусів вище нуля, а вночі - до 15-17. Швидкість вітру - 4-6 м/с.