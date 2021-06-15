На Київщині діти провалилися у вигрібну яму, один загинув

У Київській області в селі Кийлів посеред дня сталася трагедія в громадському туалеті, повідомляє Телеграф.

Як повідомляє поліція області, діти з родини ромів, 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик, гуляли біля колишньої бази відпочинку і пішли в туалет.

Якимось чином хлопчик провалився в сантехнічне отвір, а дівчинка поспішила йому на допомогу, але теж звалилася в яму.

Охоронець разом з випадковим перехожим почули крики і поспішили на допомогу, однак дівчинку врятувати не вдалося.

Хлопчика лікарі забрали в реанімацію в несвідомому стані.

Сім'я ромів переїхала з Ужгорода три дні тому і заселилася в будинок неподалік.

На місці працюють правоохоронці, всі деталі події встановлюються.