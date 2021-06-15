У поліції Одеси зникли матеріали однієї зі справ Стерненко

Слідчі дії ведуться сьогодні в будівлі Київського райвідділу поліції Одеси, що на вулиці Академіка Філатова, повідомляє Думська.

Як повідомили джерела в прокуратурі, там працюють співробітники облуправління внутрішньої безпеки.

Причиною стала пропажа деяких матеріалів однієї зі справ одеського активіста Сергія Стерненко - по «кришування» наркоточек.

Стернегко інкримінують злочин, передбачений частиною 5 ст. 27, частиною 3 ст. 307 КК України (пособництво в збуті наркотиків, вчиненому організованою групою).

Це виробництво відділилося від так званої «справи Поплавця», розпочатї 28 лютого 2014 по факту торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі «Поплавок». У липні 2017 року Київська районний суд Одеси виніс вирок п'ятірці наркоторговців. Всі вони, крім одного, засудженого умовно, отримали невеликі терміни - від трьох з половиною до п'яти з половиною років позбавлення волі - і давно вийшли на свободу відповідно до «законом Савченко», який діє в ретроспективі.

Правоохоронці стверджують, що Сергій Стерненко і його соратники надавали цим магазинам якісь послуги, тобто банально «кришували» за 1000 доларів на місяць.