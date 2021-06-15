Байден прибув до Женеви для участі у саміті з Путіним

Літак президента США Джо Байдена приземлився в аеропорту Женеви, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В аеропорту американського лідера зустрічали президент Швейцарії Гі Пармелен та глава женевського кантонального уряду Серж Даль Бюско.

До делегації США, зокрема, увійшов держсекретар США Ентоні Блінкен та радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. Перша леді США Джилл Байден не приїхала до Женеви. До складу делегації не увійшов і глава Пентагону Ллойд Остін.

Як очікується, президент США пересуватиметься Женевою на борту "Лімузина номер один" - це унікальний Cadillac вагою 3,5 тонни. Він броньований і забезпечений захистом навіть на випадок хімічної або біологічної атаки.

За даними швейцарських ЗМІ, Байден зупиниться в готелі Hotel Intercontinental. Там же, як очікується, відбудуться його переговори ввечері у вівторок із президентом Швейцарії.

Територія навколо цього готелю оточена, розміщені правоохоронці.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що для гарантування безпеки в Женеві влада планує задіяти 95% співробітників міської поліції. Це майже 2 тис. осіб. Крім того, Женева може розраховувати в разі потреби на поліцейські підкріплення з інших кантонів (900 співробітників поліції).

Швейцарські військові візьмуть на себе гарантування безпеки в районі іноземних диппредставництв і женевського аеропорту. Загалом Швейцарія збирається задіяти в цьому випадку 500 військовослужбовців із ВПС і ще 500 - із сухопутних сил. Крім того, військові в разі необхідності готові на час передати поліції 10 одиниць бронетехніки.

Минулого тижня швейцарське телебачення повідомило, що жителів Женеви, де 16 червня відбудеться зустріч президентів Росії та США, закликали відмовитися від відвідування офісів у день саміту та працювати з дому.

Міська влада оприлюднила інформацію та карту, на якій зазначена зона безпеки, яка буде закрита для пересування автомобілів і людей на час проведення саміту РФ-США. До цієї зони увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частину акваторії Женевського озера.

У МЗС Швейцарії повідомили, що переговори президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена відбудуться 16 червня на віллі Ла Гранж в однойменному парку в Женеві.