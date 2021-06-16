5 найнезграбніших авто з розкішним інтер’єром
Поняття краси є відносним, і смаки у кожного різні. Тому, створюючи деякі моделі, автовиробники могли вважати, що в них виходять справжні витвори мистецтва, повідомляє Обозреватель.
Іноді компанії випускають машини з дуже дивним зовнішнім виглядом, але водночас з приємним та гарним інтер’єром. Можливо таке поєднання здається їм чимось особливим. Сайт зібрав список із 5 автомобілів з незграбним екстер’єром, але приголомшливими салоном.
Chevrolet SSR
Після виходу Chevrolet SSR у 2003 році двомісні пікапи перестали вироблятися, і це нікого не здивувало. Хоча цей автомобіль оснащений двигуном V8 на 300 кінських сил, дизайн його передньої частини псує враження. Це схоже на те, що хтось наче взяв шматок Volkswagen Beetle і приклеїв його до цього автомобіля.
Однак всередині все зовсім по-іншому. Інтер’єр виглядає дуже стильно і комфортно, і здатний змусити водія та пасажирів забути про зовнішній вигляд авто та почуватися в іншому світі.
Nissan Cube
Nissan Cube випускався неймовірних 20 років з 1999-го до 2019 року. Це вражає, враховуючи його зовнішній вигляд, схожий на куб.
Однак про незграбний, коробчастий вигляд кузова забуваєш, коли потрапляєш в салон. Здається, що ви перебуваєте в мінімалістичному та фантастичному космічному літаку, в якому все здається можливим.
Bufori Geneva
Bufori Geneva все ще виробляється. На його дизайн витратили багато коштів, тому що хотіли створити стильний і унікальний автомобіль, але все дарма. Його передня частина – це просто погана копія Jaguar S 1999 року, яка була прикріплена до задньої іншого авто.
Водночас салон вийшов дійсно, як в розкішного автомобіля. Він зручний та комфортний. У ньому є шкіряні сидіння, достатньо простору та якісні матеріали.
Citroen DS
Citroen DS також мав виглядати дуже гарно, але вийшов незграбним і схожим на крокодила. Він мав відтворювати розкіш та серйозність, але викликає тільки сміх.
З іншого боку – його інтер’єр, який об’єднав класичний дизайн із збалансованою естетикою. Приладова панель оснащена численними датчиками, такими як тиск масла, тиск води, зовнішня температура, рівень палива, амперметр тощо. Все це створює в салоні атмосферу минулого.
Renault Vel Satis
У Vel Satis Renault хотіли поєднати простоту з красою, але вийшло – з брутальністю. Екстер’єр виглядає дуже серйозно.
Тільки інтер’єр дотримується стилю, класу та елегантності французької технологічної культури. Завдяки дрібно відшліфованій приладовій панелі та салону, обладнаному чудовими матеріалами, їздити в автомобілі дійсно приємно.