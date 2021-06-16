5 найнезграбніших авто з розкішним інтер’єром

Поняття краси є відносним, і смаки у кожного різні. Тому, створюючи деякі моделі, автовиробники могли вважати, що в них виходять справжні витвори мистецтва, повідомляє Обозреватель.

Іноді компанії випускають машини з дуже дивним зовнішнім виглядом, але водночас з приємним та гарним інтер’єром. Можливо таке поєднання здається їм чимось особливим. Сайт зібрав список із 5 автомобілів з незграбним екстер’єром, але приголомшливими салоном.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR нагадує Volkswagen Beetle. Джерело: Вікіпедія

Після виходу Chevrolet SSR у 2003 році двомісні пікапи перестали вироблятися, і це нікого не здивувало. Хоча цей автомобіль оснащений двигуном V8 на 300 кінських сил, дизайн його передньої частини псує враження. Це схоже на те, що хтось наче взяв шматок Volkswagen Beetle і приклеїв його до цього автомобіля.

Стильний салон автомобіля. Джерело: Drivven

Однак всередині все зовсім по-іншому. Інтер’єр виглядає дуже стильно і комфортно, і здатний змусити водія та пасажирів забути про зовнішній вигляд авто та почуватися в іншому світі.

Nissan Cube

Nissan Cube, який виглядає наче коробка. Джерело: Вікіпедія

Nissan Cube випускався неймовірних 20 років з 1999-го до 2019 року. Це вражає, враховуючи його зовнішній вигляд, схожий на куб.

Інтер'єр машини нагадує фантастичний космічний літак. Джерело: Drew Ripley Entertainment

Однак про незграбний, коробчастий вигляд кузова забуваєш, коли потрапляєш в салон. Здається, що ви перебуваєте в мінімалістичному та фантастичному космічному літаку, в якому все здається можливим.

Bufori Geneva

Bufori Geneva, який вийшов копією Jaguar S 1999 року. Джерело: Bufori

Bufori Geneva все ще виробляється. На його дизайн витратили багато коштів, тому що хотіли створити стильний і унікальний автомобіль, але все дарма. Його передня частина – це просто погана копія Jaguar S 1999 року, яка була прикріплена до задньої іншого авто.

Всередині модель вийшла дійсно розкішною. Джерело: Bufori

Водночас салон вийшов дійсно, як в розкішного автомобіля. Він зручний та комфортний. У ньому є шкіряні сидіння, достатньо простору та якісні матеріали.

Citroen DS

Екстер'єр Citroen DS вийшов незграбним. Джерело: Вікіпедія

Citroen DS також мав виглядати дуже гарно, але вийшов незграбним і схожим на крокодила. Він мав відтворювати розкіш та серйозність, але викликає тільки сміх.

Класичний та естетичний салон автомобіля. Джерело: automotive-heritage

З іншого боку – його інтер’єр, який об’єднав класичний дизайн із збалансованою естетикою. Приладова панель оснащена численними датчиками, такими як тиск масла, тиск води, зовнішня температура, рівень палива, амперметр тощо. Все це створює в салоні атмосферу минулого.

Renault Vel Satis

Брутальний зовнішній вигляд Renault Vel Satis. Джерело: Вікіпедія

У Vel Satis Renault хотіли поєднати простоту з красою, але вийшло – з брутальністю. Екстер’єр виглядає дуже серйозно.

Елегантний та гарний інтер'єр машини. Джерело: Drom

Тільки інтер’єр дотримується стилю, класу та елегантності французької технологічної культури. Завдяки дрібно відшліфованій приладовій панелі та салону, обладнаному чудовими матеріалами, їздити в автомобілі дійсно приємно.