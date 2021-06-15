В НАЗК пояснили вимогу скасувати призначення Вітренка

В Національному агентстві із запобігання корупції заперечують зовнішній вплив на винесення припису щодо скасування призначення на посаду голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, повідомляє Экономическая правда.

"Це рішення Національного агентства, яке грунтується на його внутрішній експертизі і вимогах закону. Ні з ким консультацій НАЗК з цього приводу не проводило...

Під час участі у Генеральній асамблеї ООН я мав зустрічі з представниками департаменту юстиції США, де досягнення України в сфері запобігання корупції були дуже високо оцінені. Питань щодо перевірки, яка стосувалась "Нафтогазу", на жодній з цих зустрічей не піднімалась...

Ми не отримували від жодного з наших міжнародних партнерів жодних звернень щодо "Нафтогаз, - голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю для УП.

Новіков наголошує, що агенство оцінювало лише документи, які отримало від "Нафтогазу", Міністерства енергетики та секретаріату Кабміну.

Він додав, що жодного конфлікту інтересів під час перевірки виявлено не було, проте закон забороняє особі, яка ухвалювала рішення щодо підприємства, керувати ним впродовж року після звільнення.