Укрзалізниця готує мобільний додаток для пасажирів і провідників

"Укрзалізниця" планує запустити мобільний застосунок для пасажирів до кінця року і очікує, що він закриє до 60% онлайн-продажу квитків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього року завдання реалізувати мобільний застосунок, оскільки у нас вже 73% продажу квитків йде онлайн. І мобільний застосунок може закрити десь 60% від цього обсягу. Паралельно із застосунком для клієнта триває розробка застосунку для провідника - він уже є в тестовому режимі. Також у плані капітальних інвестицій є закупівля майже 11 тис. смартфонів для провідників поїздів далекого прямування та "Інтерсіті", - заявив в. о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань роботи "Укрзалізниці".

Наступним кроком, за його словами, буде поширення цього проекту на поїзди приміського сполучення.

Перцовський також наголосив, що ключовим питанням для "Укрзалізниці" наразі є необхідність міграції автоматизованої системи керування пасажирськими перевезеннями (АСК ПП УЗ) із застарілого "заліза", велика частина якого дотепер вже виведена з ужитку.

Цей процес, за його словами, винесений компанією в плани реалізації на 2022 рік.

Перцовський також зазначив, що програмна "шина даних", на яку можна додавати сервіси продажу через веб-сайт і мобільний застосунок, а також через чат-боти та партнерські мережі, вже побудована та функціонує. Але водночас веб-сайту компанії не вистачає функціоналу.

"Наявний веб-сайт особисто мене, як і багатьох клієнтів, абсолютно не влаштовує. Там не вистачає якихось базових сервісів за прикладом "листа очікування", - заявив директор філії "Пасажирська компанія" УЗ.

Він також підтвердив інформацію про те, що велика частина IТ-товарів не належить "Укрзалізниці", заявивши, що в планах компанії розвивати власну IТ-інфраструктуру.