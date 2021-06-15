Катастрофа МАУ: Іран виплатить родичам загиблих до рішення суду

Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Раніше іранська влада заявила про виплату кільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл, передає Tasnim News Agency.

"Буде виплачена 100% компенсація сім'ям жертв трагічної катастрофи українського літака" , - сказав Ісмаїлі.

За його словами, ці виплати будуть проведені до винесення судом остаточного рішення.

"Це являє собою позитивний крок" , - додав він.

Представник суду зазначив, що в ході розслідування були докладно розглянуті всі аспекти справи про авіакатастрофу літака МАУ.

Раніше Іран заявив про готовність виплатити компенсації за катастрофу МАУ. Тоді в Тегерані повідомили, що розмір компенсації складе 150 тисяч доларів за кожного загиблого в катастрофі.

Однак в українському МЗС заявили, що Іран не може самостійно приймати рішення щодо суми компенсацій за катастрофу МАУ.