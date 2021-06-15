Катастрофа МАУ: Іран виплатить родичам загиблих до рішення суду
Іран планує повністю виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака авіакомпанії МАУ біля Тегерана. Раніше іранська влада заявила про виплату кільком родичам по 150 тисяч доларів за загиблого, повідомляє РБК-Украина.
Про це заявив представник Верховного Суду Ірану Голям Хосейн Ісмаїл, передає Tasnim News Agency.
"Буде виплачена 100% компенсація сім'ям жертв трагічної катастрофи українського літака", - сказав Ісмаїлі.
За його словами, ці виплати будуть проведені до винесення судом остаточного рішення.
"Це являє собою позитивний крок", - додав він.
Представник суду зазначив, що в ході розслідування були докладно розглянуті всі аспекти справи про авіакатастрофу літака МАУ.
Раніше Іран заявив про готовність виплатити компенсації за катастрофу МАУ. Тоді в Тегерані повідомили, що розмір компенсації складе 150 тисяч доларів за кожного загиблого в катастрофі.
Однак в українському МЗС заявили, що Іран не може самостійно приймати рішення щодо суми компенсацій за катастрофу МАУ.