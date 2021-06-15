В ОП обговорюють можливість звільнення Авакова

Офіс президента може дати хід торішній постанові ВР про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні, коли почнеться наступна парламентська сесія, повідомляє Новое время.

Про це НВ розповіли кілька співрозмовників різного рівня інформованості у фракції Слуга народу.

За їхньою інформацією, доля Авакова може вирішитись вже цієї осені, якщо таке рішення буде ухвалено. Поки що немає остаточної згоди з приводу того, як це реалізувати.

«На осінь вони [Офіс президента] спробують прибрати [міністра МВС] Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам усім управляти», — розповів один з депутатів.

За його словами, яким би не був Аваков, але його звільнення прибере єдину противагу Зеленському та перетворить ОП на одноосібний орган ухвалення рішень в державі.

Близький соратник Зеленського пояснив НВ, що подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення — звільняти чи залишати міністра — президент не ухвалив.