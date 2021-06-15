Що очікується на валютному ринку в середу

Несподіваний поворот тренда за безготівковим доларом на міжбанківському валютному ринку у вівторок вкрай здивував всіх і породив чимало запитань.

Початок торгів не віщувало ніяких сюрпризів: як і в попередні дні, обсяги валюти, пропонованої на продаж, істотно перевищували можливості покупців. Тому Національний банк не став зволікати, а почав таємно скуповувати все більш дешеві пропозиції, реалізуючи т.зв. інтервенцію за методом «запиту кращого курсу». Потім, вважаючи це недостатнім, виставив великий ордер на покупку на рівні 26,91 гривень. Щось подібне відбувалося і раніше, тому ніхто не здивувався і не відреагував. До обіду угоди йшли у вузькому діапазоні 26,91-26,93 гривень. Після обідньої перерви котирування раптом пішли вгору. До зростання підключилися спекулянти, що почули легку наживу. Проти очікування, зростання не зупинився на рівні 27 гривень, як можна було припустити, а пішов ще далі. До кінця дня цінник на продаж було піднято до 27,10 гривень.

Закрили торги вівторка на 9 копійок на покупці і на 11 копійок на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,90 / 26,96 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися трохи ширше вчорашнього: спред на старті склав 6 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,9005 гривень пройшла в 9:49. Потім стався курйозний випадок: хтось виставив помилковий ордер і скупив всі пропозиції до 27,02 гривень включно. Незабаром ці угоди були скасовані. Торгівля йшла у вузькому діапазоні 26,915-26,93 гривень, як раптом серед учасників торгів почала поширюватися інформація: Національний банк акуратно, щоб не виявити себе, скуповує все більш дешеві заявки на продаж. Те ж він робив і вчора, але більш явно. Купивши таким чином близько 20 млн доларів, регулятор пішов - але тут же з'явився знову. На цей раз він виставив ордер на покупку за ціною 26,91 гривень орієнтовно на 100 млн доларів. Втім, багато купити йому не довелося, тому що Розпалені покупці почали виставляти заявки вище цього рівня. Аж до кінця обідньої перерви угоди йшли все так же між 26,91 і 26,93 гривень. Після обіду на ринку раптом з'явився банк з іноземним капіталом і почав скуповувати все більш дешеві пропозиції, тобто робити те, що на початку сесії робив Нацбанк. Продавці відреагували зростанням цінника, за ними стали піднімати цінник і покупці. Протягом півгодини котирування спочатку дійшли до рівня 27,00 гривень, а потім перевалили через нього. О 15:50, коли угоди вже йшли по схемі ТОМ (з розрахунками завтра) котирування досягли 27,04 гривень на покупку і 27,10 гривень на продажу. Закрили торги в районі максимальних денних значень.

Котирування закриття - 27,04 / 27,08 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 66,5 млн порівняно з понеділком і склав 214 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9184 гривень.

Офіційний курс долара на 16 червня встановлений на позначці 26,9258 гривень за долар, зниження на 6,99 копійок.

Офіційний курс євро на 16 червня встановлений на позначці 32,6166 гривні за євро, зниження на 8,87 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,2119. Сьогодні євро на FOREX спочатку виріс до позначки 1,2145 долара, а потім провалився до 1,2100, після чого знову пішов вгору. Напередодні завтрашнього засідання FOMC з питання процентної ставки ФРС США інвестори всього світу проводять перепозиціонування, що відбивається в різких коливаннях.

Російський рубль сьогодні зробив чергову спробу вирости до американського долара, але з 71,75 впав до 72,35 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,32-72,36 рубля за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Різке зростання котирувань безготівкового долара в другій половині торговельної сесії вівторка викликав безліч питань. На один з них була отримана відповідь ближче до вечора: підсумки сьогоднішнього аукціону з розміщення ОВДП, який проводило міністерство фінансів, виявилися набагато скромніше, ніж тиждень тому. Логічно припустити, що нерезиденти вже продали достатню кількість валюти, щоб розрахуватися за цінні папери, а значить, завтра продавати вже не буде. Це знизить пропозицію валюти на міжбанку і може спровокувати покупців діяти більш рішуче, що підштовхне котирування ще вище.

Готівковий долар до вечора вівторка виріс на 10 копійок від мінімальної ціни 26,90 гривень, по якій його продавали сьогодні вдень. Якщо завтра рух на міжбанку продовжиться, то попит на готівкового «американця» також може вирости, а це відразу позначиться на зміні цінника: його будуть змушені піднімати.

Євро на FOREX завтра буде робити різкі рухи в діапазоні 40-60 пунктів. Готівковий євро в цьому випадку піде слідом за готівковим доларом: якщо виросте «американець», то за ним послідує і євровалюта. Сьогодні до вечора вона вже додала 10 копійок, подорожчавши з 32,65 до 32,75 гривень; завтра цінник цілком може піднятися ще на 5-10 копійок.

Що стосується російського рубля, його ціна швидше за все залишиться на колишньому рівні: рубль продаватимуть по 3,72-3,75 гривень за 10 рублів, подекуди можливі пропозиції невеликих сум по 3,70 гривень.