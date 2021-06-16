70% водіїв виграють суд проти Укравтодору

Українські дороги знаходяться в далеко не найкращому стані. Однак судова система також має величезну кількість проблем, тому українці дуже рідко звертаються до суду з приводу неналежної якості дорожнього покриття, повідомляє 24 Канал.

92 рази подавали українці в суд на Державне агентство автомобільних доріг з 2009 - 2021 рр - і 65 раз перемогли, тобто домоглися справедливості в 70% випадків. За останні півтора року водії відсудили в агентства 774 071 грн. за 9 позовами.

Позов за найбільшою сумою, був виграний в минулому році (332 035 грн). Позивачем виступив водій “Мерседеса”, який через ями розміром майже метр на два і глибиною в 12 см., вилетів з дороги в лісосмугу і отримав серйозну травму плеча. Суд тривав більше чотирьох років.

За даними патрульної поліції, через поганий стан доріг в 2020 - 2021 р 401 людини були травмовані і 70 загинуло. Більше третини загиблих і половина травмованих (27 і 207 відповідно) відносяться до Львівської області, яка традиційно тримає першість у ДТП такого типу.