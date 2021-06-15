Репортер Fox News в прямому ефірі звинуватила керівництво каналу

Репортер Fox 26 - х'юстонського філії Fox News - Айворі Геккер 14 червня в прямому ефірі заявила, що телекомпанія затикає їй рот. Після цього 32-річну жінку відсторонили від роботи, повідомляє Страна.ua.

Відеозапис несподіваного звернення Геккер до глядачів опублікована на Ютуб.

Інцидент стався під час сюжету про прогноз погоди. Включилася в прямий ефір репортер повинна була розповісти про аномальну спеку в Техасі, однак замість цього вона звинуватила корпорацію Fox в приховуванні інформації.

"Перед тим як ми перейдемо до репортажу, я хочу, щоб ви, глядачі, знали, що корпорація Fox затикає мені рот, щоб приховати від вас певну інформацію", - сказала Геккер.

Вона додала, що є не єдиною жертвою цензури з боку телеканалу. Також журналістка заявила, що має на руках записи того, що відбувається за лаштунками телеканалу Fox. Геккер повідомила, що збирається оприлюднити їх, так як вони стосуються не тільки співробітників каналу, а й глядачів.

"Я вийшла на некомерційну журналістську організацію під назвою Project Veritas, яка допоможе мені оприлюднити записи вже завтра, так що стежте за їх новинами", - оголосила журналістка.

Геккер не уточнила, що міститься в записах.

Project Veritas - це крайня права група, яка декларує, що розслідує і викриває корупцію, егоїзм, розтрати, шахрайство та інші неправомірні дії як в державних, так і в приватних установах, "щоб домогтися більш етичної поведінки та прозорості суспільства".

У компанії Fox поки ситуацію не прокоментували. Однак 15 червня стало відомо, що Геккер відсторонили від роботи після її заяви в прямому ефірі.