ЄС і США мають намір координувати свої дії в протистоянні Москві

ЄС і США планують встановити діалог на високому рівні для координації дій у відповідь на "згубну діяльність" Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми єдині в принциповому підході до Росії, і ми готові рішуче відповісти на її повторювану шаблонну негативну поведінку та згубну діяльність ... Для координації нашої політики та дій ми плануємо налагодити між ЄС і США діалог на високому рівні щодо Росії", - йдеться в заяві за підсумками саміту ЄС-США, яку поширила Європейська рада.

Крім того, ЄС і США висловили прихильність боротьбі з "загрозою, що зростає, з боку злочинних мереж хакерів-вимагачів", які становлять небезпеку для американців, європейців і компаній США і ЄС.

У документі наголошується, що Росія має припинити "згубну діяльність", а також вирішити питання з "так званим списком недружніх країн". Крім того, Брюссель і Вашингтон закликають Москву "гарантувати безпечне та продуктивне функціонування дипломатичних місій у Росії".

Водночас у документі наголошується, що ЄС і США не закривають канали зв'язку для співпраці у сферах спільних із Росією інтересів. "Ми залишаємо відкритими канали зв'язку й можливості для вибіркової співпраці у сферах, що становлять спільний інтерес", - уточнюється в заяві.

Як наголошується в заяві за підсумками саміту, ЄС і США "закликають Росію покласти край придушенню громадянського суспільства, опозиції та незалежних ЗМІ, а також звільнити всіх політичних в'язнів".

Крім цього, учасники саміту засудили "безперервні дії Росії з підриву суверенітету України та Грузії".