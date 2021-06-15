Пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик

Трагічний інцидент стався ввечері 15 червня на Кільцевій дорозі у Києві. Наразі на місці працюють поліцейські, які встановлюватимуть всі обставини загибелі чоловіка, повідомляє 24 Канал.

Смерть велосипедиста, за попередніми даними, сталася внаслідок удару головою о вантажівку, яка на швидкості проїжджала повз. Водій великогабаритного транспорту з місця події поїхав.

Поліцейські вже затримали водія. Він каже, що нічого не знав про ДТП. Ймовірно, удар прийшовся у задню частину кузова.

Штовхнув у вантажівку п'яний перехожий

﻿ Велосипедист загинув миттєво / Фото dtp.kiev.ua

Свідки інциденту стверджують, що велосипедист їхав проїзною частиною у краіній правій смузі.

У цей час до нього підійшов нетверезий перехожий, який штовхнув власника велосипеда.

Чоловіка з двоколісним транспортом відкинуло у вантажівку. Від зіткнення він впав та вдарився головою у бордюр. Очевидці стверджують, що внаслідок травмування частина мозку чоловіка опинилася на асфальті. Він помер миттєво.

Попередньо, інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо провину водія вантажівки визнає суд, йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Втім, правоохоронці мають дослідити ймовірну причетність до події перехожого, дії якого нібито могли спричинити аварію з тяжкими наслідками.