Птах став причиною провалу масштабних реформ в Індії

Гігантська напівсліпа дрохва, що мешкає в пустельних територіях, поставила під загрозу провалу масштабні реформи Індії по переходу на поновлювані джерела енергії. Птахи стали часто гинути від зіткнення з лініями електропередачами біля вітряних і сонячних станцій, повідомляє Лента.Ру.

Відкритий регіон пустелі Тар біля західних кордонів Індії, де мешкають рідкісні птахи, довгий час вважався ідеальним місцем для проектів «зеленої» енергетики. Живе там також слабозора дрохва вагою близько 18 кілограмів і метр у висоту. Вона погано маневрує в польоті і періодично потрапляє в смертельну «пастку» електропроводів. Фронтальний зір птахи, через який вона знаходиться на межі вимирання, не дозволяє їй добре розгледіти високовольтні лінії електропередач над луками.

Верховний суд країни наказав енергетичним компаніям, що розмістили в пустелі вітряні і сонячні турбіни, перенести всі низьковольтні лінії під землю і зробити все можливе, щоб вчинити так само з високовольтними кабелями. Рішення суду грунтується на даних звіту державного інституту дикої природи Індії (Wildlife Institute of India (WII)), який довів, що виною того, що відбувається стали птахи. Дослідження WII охопило 80 кілометрів ліній електромереж через пустелю Тар і виявило чотири смертельні випадки дрохви за рік через зіткнення з проводами, в тому числі, підключеними до «зелених» турбін. Птахи гинули від удару струмом.

Нові вимоги стануть серйозною перешкодою на шляху до екологічних цілей Індії. Прокладка ліній під землею збільшить вартість проектів з вироблення «чистого» електрики майже на 20 відсотків. Буде потрібно залучення додаткових кредитів обсягом близько 300 мільярдів рупій (чотирьох мільярдів доларів).

"Компаніям доведеться вкладати свої гроші в створення безпечних умов для птахів, а потім роками чекати відшкодування", - висловився гендиректор Національної федерації сонячної енергії Індії Субрахманьям Пуліпака.

Керівник компанії O2 Power Pvt, яка запускає проект сонячної енергетики потужністю 780 мегават в західному індійському місті Джайсалмер, додав, що вся галузь може зупинитися через нестачу відповідної землі для установки станцій.

Стратегії розвитку «зеленої» енергетики стали ключовими в більшості країн Європи, Азії та США. Одним з хороших прикладів стала село Сімріс в Швеції, яка повністю живити себе електрикою від міні-мереж на сонячних батареях. Індія є третьою країною в світі за обсягом викидів парникових газів. До кінця десятиліття держава має намір наростити потужність відновлюваних джерел енергії приблизно в п'ять разів до 450 гігават. Сонячна та вітрова енергія, на які припадає близько 90 відсотків поновлюваних джерел енергії країни, будуть пріоритетними в нових проектах.