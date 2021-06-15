Начальника одеського СІЗО засудили до штрафу і громадських робіт

Начальник Одеського слідчого ізолятора Сергій Чішкала, який попався на п'яному водінні, буянив і намагався втекти від поліції, визнаний винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 130, 173 і 185 КУпАП - керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, дрібне хуліганство і злісну непокору поліції, повідомляє Думська.

Відповідні постанови недавно виніс Малиновський районний суд Одеси.

За нетверезе водіння тюремник буде змушений заплатити штраф у розмірі 17 тис. грн і на рік позбудеться права керувати машиною.

За хуліганство та опір патрульним Чішкалі призначили покарання у вигляді 60 годин громадських робіт. По всій видимості, його змусять підмітати вулиці.

«Полковник внутрішньої служби Сергій Чішкала почав святкувати Міжнародний жіночий день заздалегідь, - розповіло джерело в поліції. - Пізно ввечері 6 березня, після посиденьок в ресторані, він вирішив покататися на своєму авто Тойота FJ CRUISER в нетверезому стані. Машина була зупинена патрульними, але полковник спробував втекти. Після того як його наздогнали, почав кричати на поліцейських, розмахуючи посвідченням, і навіть намагався справити на них потребу. Був затриманий. У райвідділі знову почав буянити і вдарив поліцейського ногою».

До слова, автомобіль Тойота FJ CRUISER в декларації пенітенціарія не фігурує: з транспортних засобів він вказав в ній Chevrolet Epica 2008 року, два ВАЗ-21099 і катер «Южанка-2». Все це чоловік нібито придбав в 2020 році. Крім того, у нього є непогана колекція мисливської стрілецької зброї (американські та німецькі карабіни) і житловий будинок в Старобільську Луганської області.

Цікаво, що в минулі роки Чішкала подавав повністю порожні декларації: якщо їм вірити, тоді він був бездомним, «безкінним», беззбройним і працював за спасибі.

Чішкалу призначили начальником СІЗО в минулому році. До цього він очолював оперативну частину ізолятора.