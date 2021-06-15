Гетманцев попередив про махінації з "евробляхами"

В Україні розмитнили перші автомобілі на європейській реєстрації за пільговими правилами, які передбачені новим законом, повідомляє UBR.

Про це розповів народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев. Також він попередив про можливі махінації при продажу автомобілів на єврономер, які були завезені в цьому році.

"Друзі, закон про розмитнення т.зв. євроблях сьогодні заробив. Перші автомобілі розмитнені. У зв'язку з цим, хочу вберегти наших громадян, які передбачають придбати автомобілі на єврономерах. Не робіть помилку! Це останнє пільгове розмитнення. Без варіантів. Люди, які продають вам автомобілі, ввезені після 1 січня 2021 року - шахраї. Женіть їх геть" , - підкреслює нардеп.

Одночасно з цим Гетманцев попросив Національну поліцію почати перевірку автомобілів на Єврономер з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які використовують такі транспортні засоби, в разі якщо транспортні засоби не підлягають пільговому розмитненню.