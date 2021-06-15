Літак з делегацією РФ годину не пускали в аеропорт Женеви

Літак з російською делегацією прибув до Женеви для участі в саміті президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, повідомляє Деловая столица.

У літаку перебували російські чиновники і журналісти з кремлівського пулу.

Літак приземлився з затримкою. На підльоті до міста стюардеса оголосила, що лайнер поставили в зону очікування для дозволу на посадку. Близько години він кружляв у небі над Женевським озером, зробивши кілька десятків розворотів. Через деякий час він почав зниження.

На думку журналістів, затримка була пов'язана з прильотом до Швейцарії президента США Джо Байдена. Володимир Путін прибуде до Женеви завтра, 16 червня, безпосередньо перед переговорами.