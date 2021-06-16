Ціна нафти Brent досягла рекордних показників за 2 роки

Ціни на нафту в ході вечірньої торгової сесії на Лондонській біржі ICE 15 червня зростають більш, ніж на 1,6%. Вартість сорту Brent піднялася вище 74 доларів за барель вперше з квітня 2019 року. Про це свідчать дані торгів на ICE, повідомляє РБК-Украина.

Станом на 08:20 середи, 16 червня, ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,51%, до 74,60 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на WTI піднімалася на 0,30%, до 72,66 долара за бочку.

Нагадаємо, минулого тижня міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в своєму щомісячному звіті повідомило, що Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзникам (ОПЕК +), необхідно збільшити видобуток для задоволення відновлюється попиту.

Відзначимо, інвестиційний банк Goldman Sachs раніше заявив, що очікує цього літа зростання цін на нафту марки Brent до 80 доларів за барель. На думку його аналітиків, вакцинація від коронавірусу підвищить економічну активність у всьому світі.

Як повідомляло РБК-Україна, фактична ціна реалізації нафти, конденсату в травні 2021 року в Україні становить 13 257,02 гривень за тонну. Це на 30,9% більше, ніж в грудні минулого року (10 127,43 гривні за тонну).