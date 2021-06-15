Швейцарія хоче обговорити з Путіним Україну

Швейцарські керівники планують на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним порушити низку міжнародних питань - таких як криза в Нагірному Карабаху і ситуація в Україні, заявив у вівторок глава швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нас цікавлять тема безпеки в Європі, події, що відбуваються поблизу кордонів із Росією", - сказав він на прес-конференції в Женеві, додавши, що йдеться про проблеми Нагірного Карабаху і України.

Зі свого боку, президент Швейцарії Гі Пармелен нагадав, що у його країни " зразкові контакти з Росією ". На переговорах з Путіним, які відбудуться в середу, він має намір " розглянути загалом результати наших контактів на різних рівнях ".

Путін прилетить до Женеви для переговорів з президентом США Джо Байденом, які пройдуть 16 червня на віллі Ла Гранж.