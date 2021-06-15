У Саудівській Аравії жінкам дозволили жити окремо

Влада Саудівської Аравії законодавчо визнала право жінок, що не перебувають у шлюбі, на проживання окремо від чоловіка-опікуна. Для цього була внесена поправка в закон про дію шаріатських судів, повідомляє Newsru.co.il.

У ньому записано, що незаміжні жінки, які досягли повноліття, а також розведені і вдови не зобов'язані жити під одним дахом з батьком або іншим родичем чоловічої статі. Відзначимо: закон має на увазі, що заміжні жінки повинні ділити дах з чоловіками.

11 місяців тому шаріатський суд відхилив позов державної прокуратури проти Маріям аль-Ітіба, що самостійно переїхала в Ер-Ріяд. "Рішення жити окремо не може бути визнано кримінальним злочином", - йдеться у вердикті, тепер воно отримало і законодавче підтвердження.

До недавнього часу жінки в Саудівській Аравії не були суб'єктом права. Вони не мали права покинути будинок без дозволу чоловіка-опікуна, яким міг бути батько, чоловік, брат або си. Не могли вони і водити машину. Ситуація почала змінюватися в останні роки, реформи пов'язують з політикою спадкоємця престолу принца Мухаммада.