У Чехії 20 тисяч людей заразилися коронавірусом після щеплення

Хоча першої дози вакцини проти коронавірусу досить, щоб уникнути регулярного тестування, зараження covid-19 після першого щеплення не є рідкістю, повідомляє 420on.

Інститут медичної інформації та статистики Чехії (IHIS) зареєстрував понад 20 000 таких випадків. Доброю новиною є те, що у більшості людей хвороба протікає безсимптомно.

Медсестрі Вероніці зробили щеплення в середині січня, однак через вісім днів після введення першої дози вакцини Pfizer з'явилася лихоманка, втрата нюху, смаку і головний біль. Через день медсестра отримала позитивний результат тесту ПЛР.

«Я перенесла класичне захворювання з усіма симптомами, властивими covid - головним болем, болем у суглобах, лихоманкою, діареєю, втратою нюху і смаку. У мене були ці проблеми протягом двох тижнів», - розповіла вона.

Через два тижні медсестра повернулася до роботи, але на наступний день всі симптоми повернулися. Ще чотирнадцять днів вона була непрацездатна. Після введення другої дози вакцини побічних ефектів вона не відчула.

Фахівці вважають, що медсестра заразилася або в перші дні після вакцинації або вірус вже був в організмі в момент щеплення. Згідно клінічних досліджень, рівень захисту від хвороби після першої дози вакцини становить 52%, після другої - 95%. У Чехії IHIS зафіксував 20573 випадки, коли люди заразилися коронавірусом в проміжку між першим і другим щепленням. Більшість з них не мали жодних симптомів захворювання, близько 4000 чоловік скаржилися на високу температуру, головний біль, втрату нюху або смаку. Більше 2500 інфікованих потрапили в лікарню з легким перебігом хвороби, 1490 знаходилися в реанімації або померли від вірусу.

«У 1 138 226 щеплених людей в 3 619 випадках була діагностована інфекція, що становить всього 0,32%. Через чотирнадцять днів після другої дози хвороба була виявлена тільки у 0,17% вакцинованих обома дозами препарату, тяжкий перебіг хвороби було виявлено тільки у 0,01% щеплених », - повідомляє ÚZIS.

На підставі цього вчені роблять висновок про те, що в більшості випадків зараження відбулося безпосередньо перед вакцинацією або незабаром після неї, коли у пацієнта ще не виробилися антитіла.