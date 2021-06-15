Марченко пояснив, що буде, якщо не скористатися податковою амністією

Парламент передбачив для українців податкову амністію. Водночас Сергій Марченко пояснив, що буде з тими, хто не скористається відповідною можливістю та продовжить приховувати доходи, повідомляє 24 Канал.

Про це міністр фінансів України розповів у програмі "Перші особи". За його словами, лише після проведення ініціативи щодо податкової амністії можуть виникнути питання.

"Там не має покарань, це можливість, це добровільний спосіб" , – сказав очільник Міністерства фінансів України.

Сергій Марченко роз'яснив, що через якийсь час відповідні особи просто не зможуть скористатися грошима.

"Якщо, умовно кажучи, в якийсь період ви захочете придбати будинок або нерухомість, бізнес, офіс, а у вас коштів легальних немає – то до вас можуть бути запитання: чому і в який спосіб ви набули ці кошти. Не зараз, але після проведення податкової амністії такі запитання можуть бути поставлені" , – сказав Марченко.

Запровадження непрямих методів оцінки

Він сказав, що щодо відповідної ініціативи його позиція як міністра фінансів може відрізнятися від позиції влади в цілому. Марченко вважає, що податкова амністія має супроводжуватись запровадженням непрямих методів оцінки домогосподарств, доходів і видатків домогосподарств.

"Після податкової амністії, умовно кажучи, якщо буде придбане якесь майно, джерел походження якого не встановлено або до якого можуть бути запитання – податкові служби, органи мають ставити запитання," , – сказав міністр фінансів.

Тобто це дозволятиме провести один раз амністію і далі буде так зване покарання для тих, хто приховав або приховує свої статки, сказав очільник Міністерства фінансів України.