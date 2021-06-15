NASA планує повернути людей на Місяць у 2024 році

Адміністратор Національного аерокосмічного агентства США Білл Нельсон заявив, що NASA не відмовилося від своїх планів щодо місії "Артеміда". Мова йде про повернення американських астронавтів на Місяць, повідомляє РБК-Украина.

Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.

"Я хотів би дати вам точну відповідь. Річ в тім, що 2024 рік є нашою метою" , - сказав Нельсон у відповідь на питання, коли NASA поверне людей на Місяць, додавши, що "космос важкий".

Адміністратор NASA також закликав "тверезо та реалістично" дивитися на ситуацію з програмою "Артеміда", але агентство хоче раніше конкурентів відправити на Місяць першу жінку.