Рада у п'ятницю може позачергово зібратися:ща на порядку денному

Верховна рада України у п'ятницю, 18 червня, може провести позачергове засідання. На позачерговому засіданні народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram.

За словами Качури, проект постанови містить заклик до американського Конгресу щодо надання України двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

"Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання" , - зазначив він.

Нагадаємо, про надання Україні статусу основного союзника в США заговорили ще у 2019 році. Тоді до американської Палаті представників Конгресу внесли проект закону, що передбачав надання статусу головного військово-політичного союзника США.