У ПАР почалася алмазна лихоманка

У село КваХлаті в Південній Африці місцевий житель виявив у відкритому полі невідомі блискучі кристали, схожі на алмази, повідомляє InfoResist.

Після незвичайної знахідки в ПАР почалася алмазна лихоманка і тисячі шукачів скарбів з’їхалися в село. Камені ще не вивчили геологи і влада просить приїжджих покинути місце, щоб фахівці могли його досліджувати.

Крім того, місцевий уряд висловив стурбованість з приводу незаконного видобутку корисних копалин у КваХлаті і того, що велике скупчення людей може викликати спалах коронавірусу.