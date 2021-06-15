Екс-депутата відправили до в'язниці за побиття поліцейського

Колишнього депутата Чкаловського селищної ради Чугуївського району Харківської області засудили до тюремного ув'язнення за побиття поліцейського біля Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині, повідомляє Факти.ICTV.

Інцидент стався 7 липня 2020 року.

"Депутат селищної ради під час богослужіння в Свято-Успенській Святогірській лаврі влаштував сварку з її працівниками. Коли за викликом охоронців на місце прибули співробітники поліції, злочинець проігнорував їхні зауваження, вдарив по обличчю старшого дільничного офіцера і пошкодив йому формений одяг" , - повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Заспокоїти зловмисника вдалося тільки після того, як його закували в наручники. Суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) і засудив до 3 років в'язниці з випробувальним терміном на 2 роки.