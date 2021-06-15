Ексдепутата відправили до в'язниці за побиття поліцейського

Ексдепутата відправили до в'язниці за побиття поліцейського

Колишнього депутата Чкаловського селищної ради Чугуївського району Харківської області засудили до тюремного ув'язнення за побиття поліцейського біля Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині, повідомляє Факти.ICTV.

Інцидент стався 7 липня 2020 року.

"Депутат селищної ради під час богослужіння в Свято-Успенській Святогірській лаврі влаштував сварку з її працівниками. Коли за викликом охоронців на місце прибули співробітники поліції, злочинець проігнорував їхні зауваження, вдарив по обличчю старшого дільничного офіцера і пошкодив йому формений одяг", - повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Заспокоїти зловмисника вдалося тільки після того, як його закували в наручники. Суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) і засудив до 3 років в'язниці з випробувальним терміном на 2 роки.

Новини

analytics