В Германии появился самый мощный квантовый компьютер в Европе

Американская электронная компания IBM запустила в Германии самый мощный квантовый компьютер в Европе. Презентация состоялась в городе Энинген, повідомляє Факти.ICTV.

Компания заявила, что система может одновременно обрабатывать 27 квантовых битов или кубитов.

Из-за пандемии коронавируса канцлер Германии Ангела Меркель наблюдала за запуском дистанционно. Она назвала квантовый компьютер чудом техники и технологическим превосходством Германии над другими странами.

Меркель сообщила о выделении дополнительных €2 млрд на финансирование исследований квантовых вычислений.

"Конечно, мы не единственные в мире с такими идеями. США и Китай, в частности, инвестируют крупные суммы".

Квантовый компьютер IBM в Германии является первым за пределами США, где таких насчитывается около 30.

Квантовые компьютеры обходят ограничения традиционной физики и выполняют вычисления гораздо быстрее, чем обычные компьютеры. Поэтому такие системы хотят использовать для разработки новых материалов, лекарств или программ искусственного интеллекта.

Новини

analytics