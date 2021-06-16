Помер перший біржовий мільйонер Китаю

Перший в Китаї мільйонер, який зробив статок на біржовій торгівлі цінними паперами, Ян Хуайдін помер на 71-му році життя в ніч на 14 червня, повідомляє Лента.ру.

Про те, що трапилося журналістам видання Associated Press повідомили родичі Хуайдіна, причина його смерті не уточнюється. Китайський трейдер, відомий як «перший акціонер Китаю» і «мільйонер Ян», розбагатів, з 1980-х років торгуючи на фінансових ринках країни, що тільки зароджувалися.

Хуайдін народився в 1950 році, в молодості працював на шанхайському заводі феросплавів. У 1988 році звільнився з підприємства і вклав свої заощадження - близько 20 тисяч юанів (на той момент 5,4 тисячі доларів) - в покупку і продаж держоблігацій в період економічних реформ Комуністичної партії. Свій перший мільйон Ян заробив в тому ж році, а прославився на всю країну після прохання до поліцейських забезпечити йому охорону під час переїзду з однієї провінції в іншу з коробкою, набитою грішми та облігаціями. Мільйонер став першою людиною в Китаї, який найняв приватного юриста. Дані про фінансовий стан знаменитого китайського трейдера на момент смерті не виявлено.