CNN: бойовики з Росії вбивали мирних жителів ЦАР

Найманці з Росії в Центральноафриканській Республіці причетні до тортур і вбивств місцевих жителів. Вони робили це нібито під приводом боротьби з повстанцями, повідомляє Факти.ICTV.

Про це розповіли мешканці міста Бамбарі журналістам CNN, де стався один з десятків випадків порушення прав людини російськими бойовиками.

Місцеві жителі розповіли, що росіяни нібито відкрили вогонь по людях, коли ті сховалися в мечеті Аль-Таква. Тоді загинули діти.

За їх словами, кілька цивільних людей застрелили, коли росіяни та армія наказали їм покинути мечеть. Тоді військові відкрили по ним вогонь, попри те, що люди виходили з піднятими руками.

В результаті чотири людини загинули, а ще один втік. Чоловіка, який розповів про це журналістам, тоді поранили в ногу. Медичну допомогу він не міг отримати, оскільки біля лікарень чатували місцеві військові. Незабаром частину ноги нижче коліна йому ампутували.

Всього під час лютневого інциденту у мечеті нібито вбили від 12 до 20 осіб.

Звинувачення проти російських найманців також підтверджують конфіденційні документи ООН, які отримали журналісти.

Місцеві силовики разом з росіянами та сирійцями могли зробити військові злочини, в тому числі страти місцевих жителів і інших осіб, йдеться у звіті миротворців ООН.

Джерела CNN до того ж заявили, що невідома кількість сирійських найманців, які воювали за гроші Росії в Лівії, були пізніше спрямовані в ЦАР.

У секретних документах вказується, що зараз в ЦАР перебуває близько 2300 найманців, включаючи контингент з Сирії.