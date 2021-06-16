У Женеві придумали коктейль на честь зустрічі лідерів США і РФ

Один з популярних барів Женеви придумав коктейль на честь саміту Росія-США. Автори напою Summit Cinémа порівняли зустріч двох президентів з гостросюжетним кіно, яке дивиться весь світ з попкорном, повідомляє Лента.Ру.

Старший бармен женевського бару Bottle Brothers Разван Кавалу підкреслив, що для міста саміт є важливою історичною подією. За його словами, остання подібна зустріч проходила в Женеві в 1985 році. Щоб відсвяткувати значущу подія, було вирішено створити коктейль.

Кавала розповів, що при створенні коктейлю бармени надихалися киселем і компотом, а горілку взяли за основу напою - цими інгредієнтами представлена російська сторона. Американську ж втілили в журавлині і карамелізовані попкорні. Коктейль можна спробувати протягом цього тижня, а якщо він стане популярним, то його додадуть в основне меню.

Бармен додав, що попкорн в коктейлі володіє особливим значенням, оскільки світ спостерігає за переговорами в Женеві, як за кіно, а перегляд фільмів асоціюється з цим продуктом.

"Було б круто, якби Байден або Путін зайшли б в бар і спробували б наш коктейль ", - сказав Кавалу.