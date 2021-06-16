Шевченко відреагував на чутки про "конфлікт" в збірній

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав безпідставними чутки про конфлікт всередині команди. Він запевнив, що в стані "жовто-синіх" панує позитивна робоча атмосфера, повідомляє Обозреватель.

"Знаєте, це такі чутки, які не мають жодного підґрунтя під собою. Збірна відкрита для всіх, заходьте до нас, ми пускаємо всіх журналістів, говоримо і даємо інтерв'ю... Секретів у нас немає" , – сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

"Мені навіть смішно коментувати. У збірній панує розуміння, панує хороша атмосфера. Хлопці, я впевнений, все віддадуть, все зроблять, щоб домогтися того результату, якого від нас чекають уболівальники" , – додав тренер.

Про те, що в збірній України нібито стався конфлікт, вперше заявив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. За його словами, в перерві матчу з Нідерландами Андрій Ярмоленко посварився з Марлосом через дії бразильця на полі.

Андрій Ярмоленко аплодує фанатам

Захисник нашої збірної Ілля Забарний у відповідь на питання журналістів заявив, що ніякого конфлікту не було.

Пізніше коментатор Віктор Вацко теж повідомив, що інформація про конфлікт не відповідає дійсності. Про це він запитав у самого Ярмоленка, а також у людей, наближених до національної команди. Журналіст жорстко висловився на адресу тих, хто розпускає такі чутки.

Марлос.

Збірна України програла Нідерландам з рахунком 2:3. Нічию команда Шевченка упустила на останніх хвилинах матчу. Ярмоленко став автором першого м'яча нашої команди. Що стосується Марлоса, то він не потрапив до стартового складу. Бразилець вступив в гру після того, як травму отримав Зубков.

Незважаючи на поразку від Нідерландів, українські вболівальники високо оцінили гру національної збірної.