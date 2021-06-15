Актриса Ліза Бейнс померла після аварії з електросамокатом

У США у віці 65 років померла Ліза Бейнс - актриса і телезірка. 4 червня на пішохідному переході її збив скутер, в результаті чого вона отримала серйозну травму голови, повідомляє Факти.ICTV.

Смерть Лізи Бейнс підтвердила її дружина Кетрін Кранхолд в Twitter. За інформацією ЗМІ, водій самоката проїхав на червоний сигнал світлофора. У поліції повідомили, що власник скутера зник з місця події. Але розслідування все ще триває.

Ліза Бейнс народилася в Клівленді (штат Огайо). Актриса стала популярною в 1980 роках завдяки телесеріалів і театральних постановок на Бродвеї.

Також Ліза Бейнс відома глядачам за роллю Мерібет Елліот - головної героїні психологічного трилера Зникла (Gone Girl) Девіда Фінчера.

Крім того, актрису можна було побачити у фільмах Коктейль, Вона написала вбивство, Клієнт завжди мертвий, Відчайдушні домогосподарки, Закон і порядок, Ліки від здоров'я, Одного разу в казці.

В цілому Ліза Бейнс зіграла близько 70 ролей в театрі і кіно, а також мала чотири номінації на Golden Globe.