Вчені попередили про небезпеку відмови від сніданку

Вчені з Університету штату Огайо попередили що люди, які пропускають сніданок, ризикують зіткнутися з небезпечним явищем - нестачею важливих поживних речовин, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці вивчили відомості про 30889 американців у віці від 19 років, які брали участь в дослідженні National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) з 2005 по 2016 рік. В рамках експерименту добровольці повинні були складати цілодобові звіти про прийоми їжі: вони відзначали, це перекус або повноцінна їжа, а також вказували час. Таким чином фахівці виявили, хто снідав, а хто відмовлявся від ранкового прийому їжі.

Вчені з'ясували, що від сніданку відмовлялися 15,2 відсотка учасників або 4924 людини. Експерти порахували приблизну кількість поживних речовин для людини, ґрунтуючись на даних про приймання їжі. Отримані результати вони порівняли з рекомендаціями Ради з їжі й харчуванню Національної академії наук США нормативами.

Дослідники зафіксували у тих, хто пропускав сніданок, менше споживання вітамінів, ніж в інших добровольців. Найбільш суттєвою стала різниця в кількості фолієвої кислоти, кальцію, заліза, а також вітамінів B2, B3, C і D.