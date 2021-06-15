YouTube вводе заборону на рекламу азартних ігор

YouTube перестане рекламувати платформи з азартними іграми на головних банерах. Крім цього відеохостинг заборонив політичну рекламу, рекламу алкоголю і лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, повідомляє Новое время.

Представники відеохостингу повідомили, що заборона реклами азартних ігор та інших видів рекламних банерів пов'язана з переходом на «більш таргетовані оголошення», які купуються на основі кількості показів.

В YouTube вважають, що після цієї заборони одному рекламодавцю буде важче домінувати на головній сторінці відеохостингу.

Йдеться про заборону гемблінгових платформ, політичної реклами, реклами алкоголю і лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, на банерах, розміщених у верхній частині головної сторінки YouTube.

Зміна вступила в силу з моменту оголошення про нього.