YouTube вводе заборону на рекламу азартних ігор
YouTube перестане рекламувати платформи з азартними іграми на головних банерах. Крім цього відеохостинг заборонив політичну рекламу, рекламу алкоголю і лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, повідомляє Новое время.
Представники відеохостингу повідомили, що заборона реклами азартних ігор та інших видів рекламних банерів пов'язана з переходом на «більш таргетовані оголошення», які купуються на основі кількості показів.
В YouTube вважають, що після цієї заборони одному рекламодавцю буде важче домінувати на головній сторінці відеохостингу.
Йдеться про заборону гемблінгових платформ, політичної реклами, реклами алкоголю і лікарських засобів, які відпускаються за рецептом, на банерах, розміщених у верхній частині головної сторінки YouTube.
Зміна вступила в силу з моменту оголошення про нього.
В YouTube пояснили рекламу азартних ігор, як показ
«ресурсів, які зображують або посилаються на контент, пов'язаний з азартними іграми, включаючи офлайн-азартні ігри, онлайн-азартні ігри, онлайн-ігри, які не відносяться до казино, ігри в соціальних казино».