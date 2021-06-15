Авіакатастрофа з курсантами під Харковом: суд відхилив апеляцію екс-начальника університету ВС
Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом підозрюваного у справі про катастрофу літака Збройних сил України Ан-26 в Харківській області, повідомляє Новое время.
Суд не задовольнив апеляційну скаргу колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Туринського, який підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, що призвело до авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві. Туринський буде перебувати під нічним домашнім арештом до 10 липня 2021 року.
«За результатами апеляційного розгляду постанову Печерського районного суду міста Києва від 11 травня 2021 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення», - йдеться в повідомленні Київського апеляційного суду.