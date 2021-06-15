Авіакатастрофа з курсантами під Харковом: суд відхилив апеляцію екс-начальника університету ВС

Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом підозрюваного у справі про катастрофу літака Збройних сил України Ан-26 в Харківській області, повідомляє Новое время.

Суд не задовольнив апеляційну скаргу колишнього керівника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Туринського, який підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, що призвело до авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві. Туринський буде перебувати під нічним домашнім арештом до 10 липня 2021 року.