СБУ відкрила справу на депутата від ОТЗЖ Андрія Лесика

Служба безпеки України відкрила справу стосовно депутата Харківської міськради і глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика, написав у Facebook народний депутат від Голосу Ярослав Юрчишин, повідомляє Новое время.

За словами Юрчишина, кілька тижнів тому Лесик в ефірі 4 каналу назвав Революцію Гідності «збройним захопленням влади та переворотом».

«Андрій Лесик наговорив на публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені представником влади з використанням засобів масової інформації, покарання за які передбачено в ст. 109 КК до 5 років позбавлення волі» , - заявив нардеп.

Лесик поки не відреагував на заяву Юрчишина.