Став відомий графік саміту у Женеві

Зустріч президента США Джо Байдена і лідера Росії Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, але перерви та робочий обід не заплановані, повідомляє Новое время.

За планом, Путін прибуде на місце зустрічі перший, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім прибуде Байден. Самі переговори будуть проходити за участю президентів США і Росії, державного секретаря і голови МЗС Росії та перекладачів, заявили в Білому домі.

Конкретні тимчасові рамки зустрічі журналістам не повідомили, проте підтвердили, що сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин переговорів без запланованих перерв або формального обіду, тому вони «не розділять трапезу», а за результатами саміту президенти проведуть окремі пресконференції.

Представники Білого дому відмовилися відповідати на питання журналістів щодо очікувань від результатів переговорів, ймовірного підписання угод або посилення дипломатичного представництва в посольствах обох країн. Але чиновник адміністрації сказав, що Байден готувався до цього «дуже важливої міжнародної події», уважно вивчаючи деталі і говорячи з радниками в уряді та неурядовими експертами.

Зустріч розпочнеться о 13:00 за місцевим часом.