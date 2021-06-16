Замглавы лицея ГПСУ поймали на взятке за "беспрепятственное" поступление

В Сумах правоохранители задержали на взятке заместителя начальника Государственного лицея-интерната "Кадетский корпус" имени Харитоненко Госпогранслужбы, повідомляє Цензор.НЕТ.

По данным следствия, за вступление в военное учебное заведение матери абитуриента выдвинули требование уплатить 1 тыс. долл. взятки. За эти деньги обещали не создавать искусственные препятствия и помочь сдать вступительные экзамены.

Деньги женщина передала через посредницу. Чиновника и его сообщницу задержали во время передачи полученной взятки.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды группой лиц (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.