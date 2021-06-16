З сирійських таборів повернулися українські біженці

До України з Сирії повертаються восьмеро українців – одна жінка та семеро її дітей, які щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу «Родж» на північному сході Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

До процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ – за дорученням Офісу президента України. Це стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

«Важливою буде адаптація жінки і дітей до нормального життя» , – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину.