У небі над США вибухнув метеор (відео)
Величезна вогняна куля пронеслася нічним небом над Флоридою (США) і згоріла, залишивши за собою яскравий хвіст. Звук під час цього цьому був настільки потужним, що налякав жителів, які запідозрили авіакатастрофу, повідомляє Обозреватель.
Явище ж виявилося великим метеором, його ще у вихідні зняли з різних ракурсів камери відеоспостереження і жителі кількох міст штату.
Наголошується, що вже більше ніж 100 людей звернулися в Міжнародну метеорну організацію (IMO), щоб повідомити про свої спостереження, побачені вночі 12 червня.
Люди говорили про найяскравішу падаючу зірку, яку вони бачили в житті. Інші відзначали "дуже потужний вибух вогняної кулі", через що вони припустили, що в Саншайн-Стейт розбився літак.
"Я подумав, що це могла бути катастрофа літака, але метеор був більшим і яскравішим", "Хвіст був дуже довгим, яскравим і прямим. Наскільки я пам'ятаю, він не почався і не закінчився вибухом, а просто видихався в кінці", "Спочатку не міг зрозуміти, що це був за літак або космічний корабель, що падає з неба, але потім він просто видихався, і тоді я зрозумів, що це падаюча зірка або щось на кшталт", "Це було неймовірно яскраве і довге видовище, якого я ніколи раніше не бачив", "Він висвітлив усе небо, й у мене виникло відчуття, що сонце могло з'явитися на короткий час, щоб привітатися. Це дійсно раз у житті", "Я ніколи раніше не бачив у небі чогось такого великого і яскравого. Це було велике зелене світло, яке сяяло в небі з яскравим білим хвостом", – ділилися враженнями очевидці.
Насправді вогняна куля не впала на землю. Фахівці підкреслили, що "вибух", про який говорили люди, можна приписати удару невеликого метеора в атмосферу.