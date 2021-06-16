У небі над США вибухнув метеор (відео)

Величезна вогняна куля пронеслася нічним небом над Флоридою (США) і згоріла, залишивши за собою яскравий хвіст. Звук під час цього цьому був настільки потужним, що налякав жителів, які запідозрили авіакатастрофу, повідомляє Обозреватель.

Явище ж виявилося великим метеором, його ще у вихідні зняли з різних ракурсів камери відеоспостереження і жителі кількох міст штату.

Наголошується, що вже більше ніж 100 людей звернулися в Міжнародну метеорну організацію (IMO), щоб повідомити про свої спостереження, побачені вночі 12 червня.

Метеорит під час падіння освітлив нічне небо над Флоридою

Люди говорили про найяскравішу падаючу зірку, яку вони бачили в житті. Інші відзначали "дуже потужний вибух вогняної кулі", через що вони припустили, що в Саншайн-Стейт розбився літак.

Жителі Багамських островів і Джексонвілля теж стали свідками вогняної кулі, яка пролетіла в небі

"Я подумав, що це могла бути катастрофа літака, але метеор був більшим і яскравішим", "Хвіст був дуже довгим, яскравим і прямим. Наскільки я пам'ятаю, він не почався і не закінчився вибухом, а просто видихався в кінці", "Спочатку не міг зрозуміти, що це був за літак або космічний корабель, що падає з неба, але потім він просто видихався, і тоді я зрозумів, що це падаюча зірка або щось на кшталт", "Це було неймовірно яскраве і довге видовище, якого я ніколи раніше не бачив", "Він висвітлив усе небо, й у мене виникло відчуття, що сонце могло з'явитися на короткий час, щоб привітатися. Це дійсно раз у житті", "Я ніколи раніше не бачив у небі чогось такого великого і яскравого. Це було велике зелене світло, яке сяяло в небі з яскравим білим хвостом" , – ділилися враженнями очевидці.

My vantage point of the meteor / small asteroid lighting up the South Florida sky. Looking east from near Marco Island. pic.twitter.com/pZL2B6jeBE - Jared Heil (@SunnyBreezeJH) April 13, 2021

Насправді вогняна куля не впала на землю. Фахівці підкреслили, що "вибух", про який говорили люди, можна приписати удару невеликого метеора в атмосферу.