Україна без пластикових пакетів: що запропонують натомість

Без пластикових пакетів, які були винайдені тільки в середині минулого століття, сьогодні ми не уявляємо свого життя, повідомляє Сегодня.

У них ми загортаємо продукти, щоб захистити від забруднення, в них складаємо сміття, в них носимо продукти з магазину і пакуємо подарунки. Але те, що зручно споживачеві, не завжди зручно природі.

Підраховано, що за останніх 65 років людство використало понад 8 млрд тонн пластику, і левову частку становлять саме пакети. Кажуть, вони не розкладаються в період від 100 до 800 років, накопичуючись на звалищах і забруднюючи навколишнє середовище.

Щоб уникнути екологічної катастрофи, в цивілізованих країнах в останні роки вживаються заходи по обмеженню обороту пластикових виробів. В Україні днями також підписаний президентом і набув чинності закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України".

Чи справді з магазинів зникнуть поліетиленові пакети і кульки?

Закон забороняє поширення в магазинах, кафе і ресторанах, а також у сфері послуг кількох видів пакетів із пластику:

надтонких;

тонких;

оксорозкладних.

Такі пакети буде заборонено продавати або роздавати безкоштовно.

В законі є визначення, що тонкі пакети – це пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів, надтонкі – пакети товщиною менше 15 мікрометрів. Оксорозкладні – такі, у виробництві яких використані добавки для прискорення їхнього розкладання на мікропластік під дією кисню і ультрафіолетового випромінювання (не плутати з біологічно розкладаваними пакетами!).

Під це визначення потрапляють всі звичні мішечки, в тому числі "майки" , в яких наразі продається хліб, в які складають ковбасу та овочі, побутову хімію тощо. Сюди ж відносяться сміттєві пакети і більшість подарункових пакетів. Товщі за 50 мкм – це хіба що пакети з zip-застібками або пухирчастий прошарок у поштових конвертах, будівельна плівка тощо.

У що тепер загортати смердючий оселедець?

Для деяких продуктів роблять виняток. Відповідно до закону, всі "заборонені" види пакетів, які перераховані вище, як і раніше дозволено буде використовувати для транспортування та пакування таких продуктів:

свіжої риби та продуктів із неї;

м'яса і м'ясопродуктів;

сипучих продуктів;

льоду.

Однак встановлено обмеження за розмірами таких пакетів: не більше 22,5 см в ширину (без бічних складок) і не більше 45 см в довжину (включаючи ручки). Глибина пакетів у розкладеному вигляді (в місці бічних складок) не повинна перевищувати 23,5 см.

Куди складати сміття?

Заборона не поширюється на біопакети. Тобто, сміттєві пакети залишаться в продажу, але тільки "біо" . Вони є у продажу і зараз. Правда, коштують рази в два-три дорожче звичайних.

Правда, зараз в Україні "біо" називають і оксорозкладні пакети. Такі вироби будуть заборонені. Залишаться тільки ті, які виготовлені за євростандартами для біопродукції. Тобто розкладаються нема на мікропластік (оксорозкладні пакети), а на елементи природного походження.

У чому тепер носити продукти з магазинів?

Як записано в пояснювальній записці до законопроекту "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" , основною альтернативою пластиковим пакетам вважаються біорозкладні пластикові пакети.

Сьогодні деякі торговельні мережі вже пропонують покупцям великі пакети для продуктів з приставкою "біо" . Як і пакети для сміття, такі кульки дорожче звичайних.

Тобто носити продукти з супермаркетів додому раніше можна буде в міцних пакетах. Єдине, за них доведеться платити дорожче.

Можна також перейти на сумки багаторазового використання – з тканини, з паперу або крафт-паперу, з інших природних матеріалів. Як варіант – можна самому сплести з міцних ниток або пеньки "авоську" радянського зразка. До речі, на хвилі екологічної свідомості вони знову входять в моду.

Коли закон набуде чинності?

Законодавці дали час громадянам і бізнесу, щоб підготуватися до майбутніх змін. Закон набуде чинності через півроку після прийняття – з 10 грудня 2021 року.

Так що, якщо для вас питання економії важливіше, ніж питання екології, ще є час закупити на найближчий час дешевих, але шкідливих пакетів. Їх можна буде брати з собою в магазин і, як і раніше, загортати в них продукти. Адже заборона стосується продажу і безкоштовної роздачі пластикових пакетів, але не використання приватними особами.

А от якщо виявлять такі пакети в торгових точках, власникам магазинів загрожує чималий штраф – від 8500 до 17 000 грн. А при повторному порушенні – від 17 000 до 34 000 грн.

Якщо у магазинів на той час ще залишаться непродані пакети, що потрапили під заборону, їх покладено буде до 1 січня 2023 року вилучати з обігу як "неякісну та небезпечну продукцію".